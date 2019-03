De NAM als laatste wens: 'Ik wil mijn vrouw goed achterlaten'

'Straks is Jaap er niet meer, en het huis ook niet. In dit huis zijn onze herinneringen, hier zijn onze kinderen opgegroeid, dit huis was onze veilige plek.'

Dit is de gedachte waar Puck Meedema iedere dag mee uit bed stapt. Waar ze iedere dag keihard aan herinnerd wordt en waar ze iedere dag weer mee naar bed gaat.

Niet bevingsbestendig

Het huis van Jaap en Puck Meedema in Loppersum wordt, oneerbiedig gezegd, platgegooid. Hun woning is niet aardbevingsbestendig. Jaap heeft zich vanaf het begin van de aardbevingsellende ingezet voor Loppersum. Tot deze zomer.



Het laatste wat ik doe, is boksen voor mijn vrouw. Zodat zij het straks goed voor elkaar heeft met een nieuw huis Jaap Meedema

22 maanden te leven

Jaap kreeg namelijk te horen dat hij terminaal ziek is. Nierkanker, gooit roet in het leven van Jaap en zijn Puck. Zijn Puck waar hij ongelofelijk gek op is. 'Ik heb geen idee', zegt Jaap op de vraag hoe lang hij nog leeft. 'De diagnose is 22 maanden, vanaf afgelopen zomer.'

'Maar ik leef nog veel langer hoor', zegt Jaap. 'Het laatste wat ik doe, is boksen voor mijn vrouw. Zodat zij het straks goed voor elkaar heeft met een nieuw huis.'

'Hoe krijg ik hem daar?'

Vandaag wordt in Loppersum de tekening van hun nieuwe, aardbevingsbestendige woning gepresenteerd. 'De bouwers gaan een praatje houden en we komen te weten welke aannemers zich gaan bemoeien met ons huis', zegt Puck over de bijeenkomst van de NAM.

Er was alleen een probleem: Jaap heeft vanaf de zomer alle vergaderingen over de aardbevingsbestendige huizen gemist omdat hij in bed ligt. 'Hoe krijg ik hem daar', vroeg Puck zich af.'



Ik wil mijn vrouw goed achterlaten, in een huis dat wij weer samen uitgekozen hebben Jaap Meedema - terminaal ziek

Wensambulance

De wensambulance, een initiatief van Stichting Ambiance Noord-Nederland, biedt uitkomst. Pas twee dagen geleden zocht Puck contact, maar een afspraak bleek snel gemaakt. 'Dit was onze kans.'

Met de Wensambulance kunnen ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting op geheel eigen wijze afscheid van hun leven nemen. Maar voor Jaap en Puck gaat de reis niet naar een bucketlist-plek. Geen plek waar de eerste smok was. Geen gezellige dag. Nee, het stel is zaterdagochtend bij een bijeenkomst van de NAM.

Jaap en Puck met medewerkers van de Wensambulance (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)



Samen uitgekozen

Boos op de NAM is Jaap niet. 'De emotie raakt mij niet meer', zegt hij voordat zijn brancard de ambulance in wordt gereden.

'Dit huis is de plek die wij ooit samen uitgekozen hebben, net zoals wij elkaar uitgekozen hebben. Ik wil mijn vrouw goed achterlaten, in een huis dat wij weer samen uitgekozen hebben.'



Lees ook:

-

Dossier: alles over de gaswinning, aardbevingen en de versterkingsoperatie