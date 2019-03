Meedhuizen uniek in versterking: elk huis krijgt een inspectie

Meer dan honderd inwoners van Meedhuizen kwamen zaterdag naar presentaties over de versterking van hun dorp. Het was de tweede keer dat burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl de inwoners bijpraatte.

Dat deed hij nadat eind vorig jaar ineens duidelijk werd dat Meedhuizen opdoemt in de versterkingsplannen voor het aardbevingsgebied.

Rauw op het dak

Het dorp viel altijd buiten de contourlijn, maar met de nieuwe aanpak blijken er plots ruim tweehonderd huizen met een verhoogd of licht verhoogd risico te staan. Dat viel de inwoners toen rauw op hun dak.

Meeste risico eerst

Burgemeester Beukema en gebiedsmanager Roelof Hupkes van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gingen zaterdag vooral in op de planning. De tachtig huizen met een verhoogd risico krijgen eerst een inspecteur op bezoek. Die brengt in kaart hoe stevig het huis is. Daarna zijn mensen met een licht verhoogd risico aan de beurt.

Elk huis in kaart gebracht

Uniek voor het bevingsgebied is dat ook woningen zonder risicoprofiel geïnspecteerd worden in Meedhuizen. Dat heeft burgemeester Beukema voor elkaar gekregen bij minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Het dorp kampt met een slappe ondergrond en elke woning is uniek, waardoor de gemeente Delfzijl graag elk huis in kaart wil brengen.

De Midhoesters zijn daar blij mee, zo lieten ze weten na de bijeenkomst: 'Het geeft je wel het gevoel dat wij belangrijk zijn', zegt een van de inwoners. Ook hebben ze waardering voor de burgemeester: 'Ik vind het goed dat hij gestreden heeft om daarin één lijn te trekken', zegt een andere Midhoester.



Te laat duidelijkheid

Punt van kritiek is wel dat burgemeester Beukema bij de eerste bijeenkomst in november nog liet weten dat hij in januari weer naar het dorp zou komen. Het is nu half maart en inwoners hebben tot dusver nog niets weer gehoord.

Beukema: 'Ik moest een pas op de plaats maken, want ik wilde toezeggingen krijgen van de minister. Die gaf hij pas eind februari. We hadden daar in januari wel een brief over kunnen sturen, maar dat was feitelijk een nietszeggende brief geweest. We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven op het goede moment.'

Meedhuizen blijft Meedhuizen

In mei beginnen de eerste inspecties. Het is nog niet duidelijk welke versterkingsmaatregelen vervolgens genomen moeten worden. Na inspectie volgt een versterkingsadvies, maar er zijn nu nog te weinig mensen om die adviezen op te stellen. Minister Wiebes moet voor 15 mei duidelijk maken hoe hij die capaciteit wil opschroeven.

Burgemeester Beukema wil samen met de inwoners een dorpsplan maken, als blijkt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. 'Dan gaan we samen nadenken hoe Meedhuizen Meedhuizen blijft.'

