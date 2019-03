Dag van de Grunneger toal: 'Lees je kinderen voor in het Gronings'

Groninger muziek, poëzie, theater en wetenschap passeren vandaag de revue tijdens de tiende Dag van de Grunneger toal, in en om het gebouw van de Groninger Archieven in Stad.

Gedeputeerde Henk Staghouwer opende de dag met een toespraak waarin hij het belang van het Gronings nog maar eens onderstreepte. Dat wilde hij eerst in het Nederlands doen, maar daar was de zaal het niet zo mee eens.

'Dus ik heb het in het Gronings geprobeerd en volgens mij ging het wel redelijk.'

Veel grieskoppen

Staghouwer maakt zich al enige tijd hard voor het gebruik van de Groninger taal. Hij hoopt dat ook de jeugd het belang ervan inziet.

'Mijn inzet is om het Gronings de komende jaren nog meer een boost te geven. Door dit soort bijeenkomsten te stimuleren én door met jeugd bezig te zijn. Er zijn hier wel veel grieskoppen.'

Ademloos

Daarom doet de gedeputeerde een oproep. 'Lees je kinderen ze nou eens voor in het Gronings. Twee weken geleden las ik in Zuidhorn een verhaal voor in Gronings. De kinderen luisterden ademloos. Ze spreken van huis uit allemaal Nederlands, toch wisten ze precies waar het over ging.'

Gronings in dorpen

Ook Fré Schreiber laat zijn gezicht zien. Hij prijst zijn nieuwe boek met vijftig nieuwe Groninger sprookjes aan. Hem hoef je dan ook niets te vertellen over het belang van streektaal.

'Als we maar geen Nederlands gaan praten in dorpjes als Middelstum, waar ik woon, dan komt het wel goed. Initiatieven als een nieuw vierde couplet van het Grönnens Laid en het Schierste Grunniger Woord, daar word ik warm van. Van die kleine dingen om de taal even weer aandacht te geven. Dat vind ik mooi.'

Digitalisering en vrouwen

Tijdens deze tiende Dag van de Grunneger toal is er ook uitgebreid aandacht voor diverse digitaliseringsprojecten en Groninger vrouwen. Aanleiding voor dit thema is de Internationale Vrouwendag (8 maart) en 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland, met Groningen als middelpunt. Daarnaast presenteren De Verhalen van Groningen en het Groninger Museum de Grunneger Vraauwen Galerij.

Optredens zijn er onder andere van zangeres Wia Buze, Voorwaarts! en Irene Wilkens & Sikkom Kult met zangeressen Ivonne Schoenmaker en Marianne van der Velde.

