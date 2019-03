Polling snel geëlimineerd in Jekaterineburg

Kim Polling werd in de eerste ronde uitgeschakeld in Rusland archief (Foto: JK Beeld)

Kim Polling heeft zaterdag geen indruk kunnen maken op het grandslamtoernooi in het Russische Jekaterineburg. De uit Zevenhuizen afkomstige judoka werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Polling maakte vorige week zaterdag na lang blessureleed haar rentree op de tatami in het Marokkaanse Marrakech. Haar toernooi in Rusland zat er al na de eerste ronde op. In de gewichtsklasse -70 kilogram was de viervoudig Europees kampioene Michaele Polleres haar in de verlenging met waza-ari de baas.

Lees ook:

- Polling bij rentree in Marrakesh uitgeschakeld in tweede ronde