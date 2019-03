Live: FC Groningen verdedigt nipte voorsprong

Scheidsrechter Higler deelde in totaal al vijf gele kaarten uit. Weet FC Groningen de voorsprong over de streep te trekken of komt ADO terug in de wedstrijd? Volg de ontknoping via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Doan, Reis, Bruns, Bel Hassani; Mahi en Sierhuis.

ADO Den Haag (4-3-3)

Zwinkels; Malone, Pinas, Kanon, Meijers; Immers, Bakker, El Khayati; Becker, Necid, Goossens.

Scheidsrechter: Dennis Higler

