Straks live: Chabot gepasseerd, Memisevic zakt een linie

FC Groningen speelt zondagmiddag in eigen stadion tegen ADO Den Haag (aftrap 14.30 uur). Bij winst kunnen de groen-witten zich echt melden in de subtop. Voor ADO zijn de punten belangrijk om verder afstand te nemen van de onderste regionen.

Groningen staat na de uitslagen van gisteren op de tiende plaats in de eredivisie met 32 punten uit 25 duels, de gasten van vanmiddag verzamelden 28 punten en bivakkeren op de dertiende stek in de eredivisie.

Gelijkspel

De ploeg van coach Danny Buijs speelde vorige speelronde met 0-0 gelijk tegen FC Utrecht. Een wedstrijd die het aanzien nauwelijks waard was, maar de gasten gingen in ieder geval nog met een punt naar huis en houden zo hun ongeslagen reeks van zes duels op rij in stand. De marge met nummer zestien De Graafschap is zeven punten.

Den Haag draait vierkant

Bij de gasten uit de Hofstad draait het een stuk minder de laatste weken. Zo werd uit de laatste drie duels slechts één punt gepakt, een 1-1 gelijkspel tegen De Graafschap. Vorige week ging de ploeg van coach Alfons Groenendijk op eigen veld met 2-3 onderuit tegen sc Heerenveen.

Liveblog

De heenwedstrijd in Den Haag eindigde eerder dit seizoen in een 1-0 overwinning voor ADO. Elson Hooi maakte de enige treffer. Neemt FC Groningen vanmiddag revanche voor deze nederlaag en zet het de goede serie wedstrijden voort of gaan de Hagenezen met de punten aan de haal? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Doan, Reis, Bruns, Bel Hassani; Mahi en Sierhuis.

ADO Den Haag (4-3-3)

Zwinkels; Malone, Pinas, Kanon, Meijers; Immers, Bakker, El Khayati; Becker, Necid, Goossens.

Scheidsrechter: Dennis Higler

#groado