'Nooit beseft dat hij zo'n groot man voor de Groninger taal was'

Zaterdag zijn de zussen te gast op de tiende Dag van de Grunneger toal.

Digitaal jasje

Tijdens het evenement in de Groninger Archieven worden de rechten van het woordenboek overgedragen aan het Centrum Groninger Taal en Cultuur. De K. ter Laan gaat onderdeel uitmaken van het project WoordWaark. Dat is een digitale, multimediale databank over het Gronings.

Verslaggever René Walhout sprak beide zussen over hun beroemde opa..



