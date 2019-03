Verkiezingsposters in Winschoten beklad

Verschillende verkiezingsposters in Winschoten zijn beklad met graffiti. Op posters van onder meer het CDA, Groninger Belang en GroenLinks is de tekst 'PVV' geschreven.

Wanneer de borden precies beklad zijn, is niet bekend.

Onderzoek gemeente

Bij de gemeente Oldambt was de actie zaterdagmiddag nog niet bekend. Grietje Schonewille, teamleider buitendienst, laat weten de zaak te onderzoeken.

'Onze medewerkers gaan checken waar het gebeurd is en of de graffiti verwijderd kan worden. Mocht dat laatste niet het geval zijn, dan zullen we in overleg moeten met de politieke partijen. Zij zijn namelijk de eigenaar van de posters.'