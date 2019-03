Jong FC Groningen zet sterke reeks voort tegen ODIN'59

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag ODIN'59 met 3-1 verslagen. Hiermee liet de ploeg van coach Alfons Arts de vierde overwinning op rij noteren. Daniel Bouman en Daniël van Kaam scoorden in de slotfase de beslissende treffers.

Na de winterstop wonnen de groen-witten nu zes keer en werd er drie keer gelijkgespeeld. Hierdoor zijn de Groningers opgeklommen naar de zesde plaats in de derde divisie met 42 punten uit 25 wedstrijden.

Rebound

Op een winderig sportpark Corpus den Hoorn kwamen de gasten uit Heemskerk in de tiende minuut op voorsprong. Groningen-keeper Jan Hoekstra moest een rebound prijsgeven op een inzet waarna Eelke de Graaf er als eerste bij was om de bal in het doel te tikken.

Afstandsschot

Lang duurde deze voorsprong niet want vijf minuten later maakte Matthijs Hardijk de gelijkmaker. De aanvaller maakte met een afstandsschot van 25 meter gebruik van de wind en passeerde zo doelman Mike van Vliet. Deze 1-1 was tevens de ruststand.

Evenwicht

In de tweede helft waren beiden ploegen in evenwicht. Er werden weinig grote kansen meer afgedwongen en het duel leek op een gelijkspel af te stevenen toen Daniel Bouman tien minuten voor tijd met zijn negende treffer van het seizoen de thuisploeg alsnog op voorsprong zette.

Schot binnenkant paal

De bezoekers uit Heemskerk gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar uit een corner zorgde Daniel van Kaam met een bekeken schot binnenkant paal voor de beslissing. Jong FC Groningen speelt volgende week zaterdag 23 maart de uitwedstrijd in en tegen Hoek.

