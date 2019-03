Minister over nasleep containerramp: 'We moeten vissers ondersteunen'

Minister Carola Schouten (ChristenUnie) in gesprek met vissers (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Vissers die willen meehelpen om de in zee gevallen lading van containerschip MSC Zoe te bergen, krijgen steun van minister Carola Schouten.

De minister van Landbouw en Natuur liet zaterdag weten dat ze wil proberen om het vissers makkelijker te maken om rotzooi uit de Noordzee te halen.

Schouders eronder

'De vissers lopen tegen allerlei obstakels als ze willen helpen opruimen', zegt Schouten (ChristenUnie). 'Ik heb hier gezegd dat ik mijn schouders eronder zal zetten om te zorgen dat dat sneller gaat.'

Schoonmaakvloot van vissers

De minister sprak in de haven van Lauwersoog onder meer met vissers en de Waddenvereniging.

'Er ligt nog veel rotzooi op de zeebodem en we willen die graag met een vlootje vissersschepen opruimen', zegt Barbara Holierhoek van visserijvereniging Hulp in Nood uit Zoutkamp.

'Wij moeten officieel opdracht krijgen van de rederij van MSC Zoe om op te ruimen. Tot nu heeft één schip dat gekregen. De minister kan er vanuit haar positie bij de rederij op aandringen dat wij willen helpen', zegt Holierhoek.

Drijfvuil

Vissers die willen meehelpen met het opruimen van de troep, afkomstig van de MSC Zoe, kregen daar donderdag toestemming voor van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het gaat dan alleen om het opvissen van drijfvuil.

Regio ondersteunen

Schouten zei zaterdagmiddag toe te proberen de regio verder te ondersteunen. 'Dat is heel belangrijk, zeker als je ziet wat er wordt gedaan door bewoners, vissers en natuurliefhebbers. Dat moeten we ondersteunen en zij moeten niet tegen allerlei muren oplopen', zei Schouten.

De vissers hebben nog veel last van de ruim 340 containers die in januari overboord sloegen. 'Er is veel schade aan netten en vissers drijven soms urenlang rond om dat te repareren', licht Holierhoek toe.

