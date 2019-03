Dorpsherberg staat ook op versterkingslijst: 'Je bent voor veel mensen verantwoordelijk'

Het café is één van de weinige horecagelegenheden in het aardbevingsgebied die meegenomen wordt in de nieuwe versterkingsaanpak.

Ook dorpshuis meegenomen

Tot nu toe kregen alleen huizen een verhoogd, licht verhoogd of een normaal risicoprofiel. Dit stempel komt uit een rekenmethode waarmee wordt ingeschat hoeveel risico een huis loopt op schade na een beving.

De gemeente Delfzijl wil ook het dorpshuis in Meedhuizen laten inspecteren. Eind vorig jaar werd bekend dat tweehonderd huizen een (licht) verhoogd risico lopen in het dorp, vanwege de zwakke ondergrond. Daarom krijgt elk huis een versterkingsadvies.

Het betreffende café in de Hoofdstraat van Meedhuizen (Google Street View)



Behoorlijk wat slachtoffers

Voorzitter Abel Nieveen van Stichting Dorpsherberg Lanting is blij dat het café ook op de lijst staat. 'Als openbare ruimte vielen wij eigenlijk buiten de procedure. Maar als het vol staat met 140 mensen, zouden er behoorlijk wat slachtoffers kunnen vallen.'

Nieveen denkt dat het niet gelijk zo'n vaart zal lopen, want volgens hem is het ruim honderd jaar oude gebouw best degelijk. 'Maar inspectie is wel nodig, want ik wil weten waar ik sta. Je bent voor veel mensen verantwoordelijk.'

Energiebesparing

Ondanks de aankomende inspectie gaat de huidige verbouwing van het dorpshuis gewoon door. De stichting kon het pand vorig jaar dankzij verschillende fondsen aankopen en duurzaam maken. Zo wordt het dak aangepakt en komen er zonnepanelen op.

Is dat niet zonde? Nieveen: 'Nee, want het zijn ook energiebesparende maatregelen. Als ik ze invoer, gaat de teller al lopen en verdienen we het terug. Als er nog meer moet gebeuren vanwege de aardbevingen, dan betaalt men dat maar.'

