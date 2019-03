Miljoenen voor onderhoud rijksmonumenten: 'Meer aanvragen dan gehoopt'

De oude pastorie in Warffum, een rijksmonument (Foto: Frits Huisman/Groningen in Beeld)

Voor het onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen komt dit jaar 7,6 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim een miljoen meer dan afgelopen jaar.

Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (D66) zaterdagmiddag in Winsum bekend. 'Juist in dit gebied is het belangrijk dat de monumenten in goede staat van onderhoud zijn.'

Het geld wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen.

'Heel bijzonder'

Voorafgaand aan de bekendmaking bezocht Van Engelshoven een gezin in Garrelsweer dat afgelopen jaar van de subsidieregeling gebruik heeft gemaakt. 'Dat was bijzonder om te zien, en ook ingrijpend. Het is gedaan met respect voor het monument, in dit geval een pastorie en een oud kerkje.'

Regeling uitgeput

Van Engelshoven is daarnaast blij dat veel mensen vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de regeling. 'Ik ben blij dat veel mensen die stap aandurven. De regeling was afgelopen jaar uitgeput, we hebben meer aanvragen gehad dan we hadden durven hopen.'

Omdat de subsidiepot van vorig jaar leeg is, is er een voorschot genomen op het bedrag van 7,6 miljoen euro dat eigenlijk vanaf april beschikbaar is. 'Bij de beoordeling van de laatste ronde hebben we al wat 'voorgesnoept', daardoor is er nu nog ongeveer 6 miljoen beschikbaar', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66).

Eerste stap naar versterking

Nationaal Coördinator Groningen Peter Spijkerman ziet het onderhoud dat met het subsidiegeld kan worden gedaan vooral als eerste stap richting versterking.

'Het is beter voor de panden zelf als er onderhoud gepleegd wordt. We lopen wat achter met de versterking, maar uiteindelijk gaat het om veiligheid. Nu, niet morgen. En onderhoud maakt een gebouw toch robuuster.'

