Lycurgus belegt persconferentie met 'groot nieuws'

Een belangrijke aankondiging over de toekomst van volleybalclub Lycurgus volgt zaterdagavond (Foto: JK Beeld archief)

Mogelijk kondigt de club een nieuwe sponsor aan.

De persconferentie staat gepland om 18.30 uur, voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Zaanstad.

Zware tijden

Lycurgus beleeft zware tijden door het uitblijven van een hoofdsponsor en bestuurlijke perikelen. Op de begroting van de club is een tekort van anderhalve ton ontstaan. Ook is er nog geen beslissing gevallen in de civiele rechtszaak die voormalig trainer Ronald Zoodsma heeft aangespannen tegen de club.

Om het tij te keren zijn supporters afgelopen week een inzamelingsactie gestart. Daarmee is inmiddels ruim 6.000 opgehaald.

