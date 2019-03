Expeditie Grunnen: zwientjes mit tulpen

Maar als het gaat om pulled pork met garnering van tulpen en gerookte entrecote met tapenade van tulp, wordt er al wat enthousiaster gereageerd. 'Mor de soep smoakte ook verrassend goud', klinkt het.

Volgens een bezoeker van de tulpenfair smaakte de tulpensoep verrassend goed. (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)



