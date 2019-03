Nedmag uit Veendam wordt redder van Lycurgus

Zoutwinningsbedrijf Nedmag uit Veendam wordt de nieuwe sponsor van het noodlijdende Abiant Lycurgus. Dat is zojuist bekend gemaakt door Lycurgus op een persconferentie.

Door het sponsorschap van Nedmag is er dit seizoen voorlopig financiële rust bij de volleybal-Eredivisionist. Vanaf maandag wordt gesproken over hoe volgend seizoen wordt ingevuld.

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Zaanstad, zaterdag om 20.00 uur, lichtte de club in een persconferentie meer details over de overeenkomst toe.

Actie

Het balletje begon te rollen toen in de media volop aandacht was voor de acties van spelers en supporters om Lycurgus uit de brand te helpen. Daarop besloot Nedmag in te stappen.

Later meer.

