Auto knalt tegen boom in Siddeburen

De auto botste in Siddeburen op een boom, waarna hulpdiensten kwamen kijken. (Foto: Mark Heikens)

Op de Hoofdweg in Siddeburen is een automobilist zaterdagavond tegen een boom gebotst. Bij het ongeval waren geen andere weggebruikers betrokken.

De man achter het stuur kon op eigen kracht uit de auto komen, daardoor hoefde de brandweer niet in actie te komen. Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurder op verwondingen te controleren en bracht hem uiteindelijk naar het ziekenhuis.

De benen genomen?

Volgens omstanders zou er nog een persoon in de auto hebben gezeten, die na de crash de benen nam. De politie ontkende noch bevestigde of dat inderdaad het geval was.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet bekend. De auto raakte door de botsing flink beschadigd.