N33 tijdelijk afgesloten door omgewaaide boom

De N33 is zaterdagavond ter hoogte van Tjuchem afgesloten geweest nadat er een boom op de weg lag. De boom legde vermoedelijk het loodje door de stormachtige wind die zaterdag over onze provincie raast.

De brandweer van Siddeburen kwam ter plaatse om de omgewaaide boom van de weg te halen. Daardoor was de N33 in beide richtingen even gestremd. Gedurende de tijd dat de boom over de weg lag, vonden geen ongelukken plaats.