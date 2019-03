GIJS krijgt ongenadig pak slaag van Eindhoven Kemphanen

De Groningers moeten nu volgende week zaterdag 23 maart de return in Eindhoven winnen om een derde duel in de strijd om de eerste divisie titel af te dwingen.

Oorwassing

Dit lijkt onwaarschijnlijk na de oorwassing die de ploeg van speler/coach David Bartos op eigen ijs te verwerken kreeg. Al na 53 seconden stonden de gasten uit Brabant op voorsprong. Onder andere door twee powerplay goals voerden de gasten de score aan het einde van het eerste kwart al op tot 5-0.

Gespeeld

Hiermee was het duel gespeeld. Eindhoven bleef scherp en voegde in zowel de tweede als derde periode nog twee doelpunten toe. Willem Bless en Roderick van den Hout tekenden allebei voor twee goals namens de bezoekers. De terugwedstrijd in Eindhoven begint om 20.00 uur.

Stunt?

Mochten de Groningers toch voor een stunt zorgen, en wedstrijd twee in deze best-of-three serie winnen, dan volgt volgende week zondag 24 maart een beslissend derde duel in sportcentrum Kardinge.

