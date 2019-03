Donar mist bekerfinale na thriller in Leiden

De basketballers van Donar zijn uitgeschakeld in het bekertoernooi. De Groningers wonnen de return in de halve finale van ZZ Leiden weliswaar nipt (78-79), dat was onvoldoende om door te gaan naar de eindstrijd.

Op woensdag 13 februari verloor Donar in MartiniPlaza het eerste duel in de halve finale met vijf punten verschil (66-71). Die achterstand moest zaterdagavond dus worden weggepoetst.

Het duel was van het begin af aan spectaculair en fel. Na het eerste kwart stond het 26-21, halverwege was de stand 41-41 in een hete Vijf Meihal.



Tweede helft

De grote man was lange tijd Worthy de Jong, die in totaal 22 punten maakte. Leiden kwam vooral dankzij hem, en het uitzinnige thuispubliek, op een 57-50 voorsprong aan het einde van het derde kwart.



Vierde kwart

In het laatste bedrijf konden de Groningers het verschil niet meer maken, ondanks dat Teddy Gipson opstond, en in de slotfase nog goed was voor vijftien punten. Daarmee werd hij tevens topscorer aan de kant van Donar. Maurice Watson was eveneens sterk in de slotfase. Hij maakte 23 punten in totaal. Een score van Shane Hammink op de buzzer zorgde er nog wel voor dat Donar de wedstrijd won.



Onderling

Aan het begin van het seizoen veroverde Donar de Supercup ten koste van Leiden. Het werd 74-69 in MartiniPlaza. In de competitie verloor Donar kort na de jaarwisseling in Leiden (83-77).



Historie

Leiden staat voor de zesde keer in de bekerfinale en won de prijs twee keer (2010 en 2012). Donar speelde negen finales en won de beker zes keer (2005, 2011, 2014, 2015, 2017 en 2018).



Finale

De bekerfinale wordt gespeeld op zondag 31 maart. Daarin is Landstede Basketbal uit Zwolle de tegenstander van Leiden.

