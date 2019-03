Lycurgus lijkt gered, en nu? 'Binnen twee maanden nieuw bestuur'

Vanaf maandag wordt besproken of Nedmag het tekort van anderhalve ton volledig of gedeeltelijk wegwerkt, en op welke manier. 'Wij hebben nog niet precies gesproken over het exacte bedrag. Nedmag heeft gezegd: wij creëren rust. De details gaan we nader invullen, maar ik heb geen enkele zorgen dat dat niet goed gaat komen', zegt commercieel manager Reint-Jan Auwema.

Licentie?

Ook gaat het dan over de invulling van het hoofdsponsorschap vanaf volgend seizoen. Maar daarmee is Lycurgus er nog niet, beseffen Auwema en bestuurslid Rianne Folkers. Volleybalbond Nevobo kijkt al maanden nauwlettend naar de situatie van Lycurgus, in verband met het wel of niet verlengen van de licentie voor volgend seizoen. 'Maar ik heb daar niet zoveel zorgen over', zegt Auwema.

Ook Folkers heeft vertrouwen in licentieverlenging: 'De kruisjes moeten op de goede papieren worden gezet. Maar het nieuws van Nedmag geeft ook hierin heel veel lucht.' Is de licentieverlenging dan een formaliteit? 'Ik hoop het', lacht ze.

Nieuw bestuur

Nu de financiële problemen opgelost lijken te worden, is er tijd om de bestuurlijke situatie aan te pakken. Van het oorspronkelijke bestuur van zeven leden zijn er nog maar drie over. Daar moet verandering in komen, weet Auwema.

'Het lijkt erop dat we financieel een stap in de goede richting hebben gezet. Een aantal serieuze partijen staat te trappelen om ook mee te doen. Ik hoop dat dit nieuws tot meer enthousiasme leidt. Aan die kant zijn niet alle zorgen weg, maar gaan we wel de goede kant op.'

Binnen afzienbare tijd een nieuw bestuur Reint-Jan Auwema - commercieel manager Lycurgus

'Wat betreft de bestuurlijke kant is er ook al een aantal mensen dat zegt: wij willen misschien wel iets doen als er perspectief is. Dus ik denk dat het in die zin een prachtige dag is. Ik denk dat er binnen afzienbare tijd een nieuw bestuur wordt gevormd. Dit seizoen nog? Nou, daar gaat het zittende bestuur over, maar ik moet me echt vergissen als we binnen twee maanden geen nieuw bestuur kunnen vormen.'

Folkers over het aanpakken van de bestuurlijke situatie: 'Dat is zeker een volgende stap die nader ingevuld moet worden. Ik hoop dat dit nieuws het ook makkelijker maakt om in te stappen en bij deze geweldige club onze bestuursambitie ook waar te maken. Dus die oproep wil ik graag doen.'

Als het nodig is om op te stappen, dan is dat een keuze Rianne Folkerts - bestuurslid Lycurgus

Of Folkers ook nog deel uitmaakt van het nieuw te vormen bestuur, is nog maar de vraag: 'De mensen die er nu zitten overwegen te blijven of te gaan, dat hangt ook van de nieuwe samenstelling af. Wij zijn niet groter dan de club, dus als het nodig is om op te stappen, dan is dat een keuze. Dat ligt heel erg aan de nieuwe chemie die nu ontstaat.'

