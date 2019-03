Brandweer plukt bewoners van bovenverdieping na halbrand

De brandweer heeft zaterdagnacht twee mensen via een ladder gered uit een woning aan de Cartonbaan in Hoogezand.

In de hal van de woning woedde een brandje, die volgens de brandweer 'snel onder controle' was. De bewoners konden echter door de rookontwikkeling niet via de benedenverdieping naar buiten.

Omdat zij rook hadden ingeademd, werden ze nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het met hen gaat en wat de oorzaak van de brand is, is onbekend.