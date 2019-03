Warming up: FC Groningen - ADO Den Haag

De vorm: FC Groningen

De laatste nederlaag van FC Groningen dateert van 26 januari. In Eindhoven werd toen met 2-1 van PSV verloren. In de zes wedstrijden die volgden, pakte Groningen veertien punten. Daarmee is de slechte seizoenstart weggepoetst en als FC Groningen zondag van ADO wint dan moet er serieus worden gesproken over de 'goede' play-offs om Europees voetbal.

Tijdens de winterstop hebben de spelers en technische staf bij elkaar gezeten en afgesproken om zo snel mogelijk rond de 35 punten te verzamelen. Als het team van Danny Buijs zondag wint, dan zijn die punten met nog acht wedstrijden te spelen al binnen. Vorig jaar eindigde Groningen op 38 punten, dus dat aantal kan al snel worden geëvenaard.

Ritsu Doan keert zondag tegen ADO terug in de basis, nadat hij vorige week geschorst was. Dat betekent dat Thomas Bruns of Iliass Bel Hassani waarschijnlijk op de bank kan plaatsnemen. Wie dat zal zijn wilde Buijs nog niet prijsgeven.

De vorm: ADO Den Haag

De laatste overwinning van ADO is al meer dan een maand geleden. Op 15 februari wonnen de Hagenezen met 1-0 van PEC. De ploeg van trainer Fons Groenendijk staat momenteel op de dertiende plaats in de eredivisie, met drie punten minder dan FC Groningen.

Absolute uitblinker bij ADO is Abdenasser El Khayati. De middenvelder scoorde tot nu toe al veertien keer. Een speler om in de gaten te houden. Buijs en El Khayati zijn bevriend en kennen elkaar uit hun tijd bij Kozakken Boys. Daar was Buijs trainer van de ADO-smaakmaker.

Vooral achterin is ADO kwetsbaar met 51 tegentreffers, waar Groningen er slechts 34 tegen kreeg.

Waar moeten we op letten?

Achterin staat het bij Groningen als een huis. Sergio Padt hield na de winterstop al vier keer de nul en staat de laatste weken weer uitstekend te keepen. In de uitwedstrijden is het niveau van het spel de laatste weken niet best, maar er wordt wel resultaat gehaald. In eigen stadion is het een stuk beter en Groningen zal na de wedstijd van vorige week weer iets willen laten zien.

FC Groningen zal het spel moeten, maar ook willen maken. Dat is wel iets waar Groningen toch nog wel moeite mee heeft. Te vaak en te snel wordt de lange bal gespeeld. Iets wat niet tot heel veel resultaat leidt. Lukt het daarom misschien vaker om het spel via het middenveld te laten verlopen? Zal Doan weer een keer gaan uitblinken? Allemaal vragen die we hopelijk vanmiddag met een ja kunnen beantwoorden.

Historie

FC Groningen en ADO Den Haag stonden in de eredivisie in Groningen 24 keer tegenover elkaar. Zestien keer won Groningen, drie keer werd het gelijk en vijf keer stapte ADO als winnaar van het veld.

Blessures en schorsingen

Warmerdam, Pohl (blessure).

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Reis, Memisevic, Bruns, Doan; Sierhuis en Mahi.

