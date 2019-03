GHHC verrast met eerste seizoenszege tegen Pinoké

Vlak voor tijd maakte Willemijn Bos uit een strafcorner de beslissende treffer. Hedi Koning had de ploeg van coach Julian Steen in de 11e minuut op voorsprong geschoten, ook uit een strafcorner. Pamela Raaff maakte namens de bezoekers nog in de eerste helft gelijk.

Gat verkleind

GHHC blijft hekkensluiter, maar heeft het gat met de nummers elf en tien, respectievelijk Huizen en Bloemendaal, nu verkleind tot één punt. De Groningers hebben vijf punten verzameld uit vijftien duels.

