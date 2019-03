Duitse wolf is jagers al maand te slim af

Een wolf in de naburige Duitse deelstaat Niedersachsen is jagers al een maand te snel af. Er is toestemming om hem af te schieten, maar dat lukte tot op heden niet.

De wolf is de leider van een roedel, meldt de NDR. Hij mag volgens een speciale vergunning afgeschoten worden, omdat via dna-sporen is bewezen dat hij tientallen schapen en ander kleinvee heeft gedood.

Normaal is de wolf in Duitsland, net als hier, beschermd. De zoektocht naar de wolf is volgens de deelstaatregering 'intensief'. De tijd dringt wel, want de verleende vergunning loopt aan het einde van de maand af.

'Wolven zijn te slim'

Dat wolven zich niet zomaar laten verschalken bleek al eerder, toen wetenschappers in Niedersachsen er niet in slaagden een wolf te vangen.

Ze wilden een dier uitrusten met een zender om meer te weten te komen over de dieren.

De wetenschappers probeerden een jaar lang vergeefs wolven te vangen met vangkooien.

Volgens wolvenexperts 'zijn de dieren daar gewoon te slim voor'.