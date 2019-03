Ruim honderd actievoerders protesteren tegen discriminatie

Zo'n 130 demonstranten voerden zondagmiddag actie tegen discriminatie en racisme in Groningen. 'Er zijn zoveel dingen aan de gang in de wereld met extreemrechts. Van Nieuw-Zeeland tot wat er op Urk is gebeurd', zegt organisator Obed Brinkman.

De actie begon met een manifestatie op de Grote Markt in Groningen. Daar werden de demonstranten toegesproken door meerdere sprekers, onder wie zanger Arnold Veeman. Hij vertelde over hoe hij als zevenjarige jongen te maken kreeg met racisme.

'Hippie-achtig'

Obed Brinkman hoop met de actie een signaal af te geven. 'Kom op mensen. We zijn allemaal mensen, op één planeet. Dat klinkt misschien een beetje hippie-achtig, maar het is toch echt zoals het is.'

Demonstranten lieten borden zien met uiteenlopende leuzen. Er werd onder meer geprotesteerd voor een beter klimaat, tegen homofobie, tegen islamofobie en tegen sekssime.

Gelijkwaardige samenleving

'Dat is precies het doel. We willen mensen met verschillende neuzen samenbrengen. We streven een samenleving na waar iedereen gelijkwaardig is', zegt Brinkman.

De manifestatie werd afgesloten met een wandeling door de Stad. De demonstranten liepen vanaf de Grote Markt, door de Rode Weeshuisstraat, langs de universiteit naar de Folkingestraat en via het Gedempte Zuiderdiep door de Oosterstraat weer terug naar de markt.

