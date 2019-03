Zeefuik: 'We hebben hard gestreden, het was een vechtwedstrijd'

De rechtsback van FC Groningen had gezien dat het een vechtwedstrijd was. 'Dat kwam van beide kanten. We hebben gestreden voor elke meter'. De af en toe onstuimige Zeefuik was ook betrokken bij een incident vlak voor rust.

Natrappen

El Khayati leek na te trappen na een duel met Reis waarna Zeefuik deze speler van ADO onnodig in zijn rug duwde. 'Ludovit Reis werd nagetrapt, ik wilde voor hem opkomen. Ik geef toe dat ik dat niet had moeten doen, het was een domme actie.'

Zes gewonnen

Toch zit Zeefuik goed in zijn vel. 'Ja dat klopt, net als het hele team. We hebben na de onderbreking nu zes duels gewonnen, de doelstelling is zeven. Dan gaan we verder kijken. Voor de winterstop zat het er wel in, maar kwam het er niet uit. Mede dankzij de nieuwe spelers, die kwaliteit meebrengen, nu wel.'

Hakjes en scharen

Mo El Hankouri kwam twintig minuten voor tijd als invaller in het veld en zorgde meteen voor gevaar met hakjes en scharen. 'Ik wou het team helpen en dreigend zijn. Dat is wel gelukt denk ik', aldus de invaller.

Gevaar

'Ik zorgde voor gevaar en deed ook mijn verdedigende taken'. Op de vraag of het niet eens tijd wordt voor hem om een basisplaats te krijgen hield El Hankouri zich op de vlakte. 'Dat is aan de trainer. Wat mij betreft in ieder geval wel. Ik hoop het.'

Tot leven

Ook trainer Danny Buijs had gezien dat zijn ploeg tot leven kwam toen El Hankouri het veld betreden had. 'Hij valt erg sterk in en traint goed, maar ik vind hem nog net niet sterk genoeg voor 90 minuten. Dat gaat denk ik wel komen na de interlandbreak. Het is heerlijk om zo'n speler achter de hand te hebben en in te brengen. Er gaan momenten komen dat hij gaat starten'.

Verdiende zege

Buijs vond de zege van zijn ploeg verdiend. 'We voetbalden niet goed, maar waren toch de bovenliggende partij. Zijn één keer in de problemen geweest met die mislukte pass van Reis. Toen hield Sergio Padt ons op de been.'

Vredestichter

Ook als vredestichter nam Buijs nog deel aan de wedstrijd. 'Na dat incident met El Khayati ben ik het veld ingelopen om de gemoederen te kalmeren. Ik vond het heel erg dom van ons. De scheidsrechter neemt een beslissing en daar moet je mee omgaan. Je moet zo geen rode kaarten oplopen. Gelukkig zijn deze uitgebleven', besluit Buijs.

'Galavoorstelling'

Aanvoerder Mike te Wierik had een 'galavoorstelling' gezien. 'We tikten ze van het kastje naar de muur..haha, nee daar was geen sprake van. Zo drie punten pakken is ook lekker. Het is geen toeval dat we na de winterstop zo vaak de nul houden'.

Doelstelling aanpassen?

Hij wilde zich nog niet uitspreken over het aanpassen van de doelstelling. 'We gaan het er deze week over hebben. Eerst de zevende overwinning pakken die we ons tot doel gesteld hebben. We willen door en omhoog kijken, dat moge duidelijk zijn', volgens Te Wierik.

