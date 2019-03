Be Quick komt snelle tegenvaller te boven

De Groningers kwamen na twee minuten op achterstand, maar kwamen deze domper snel te boven. Na 90 minuten stond er een 4-1 overwinning op het bord.

Kansen afgemaakt

Topscorer Arnoud Bentum maakte nog voor rust de gelijkmaker. In de tweede helft waren Toufik Faraouni, Twan Nieboer en Rico Cordes trefzeker. De ploeg van trainer Steven Wuestenenk ging uitermate effectief om met de kansen die het kreeg.

Twaalfde

Be Quick staat op de twaalfde plaats in de Hoofdklasse A met 25 punten uit 22 wedstrijden. Dat is nog steeds een zorgelijke positie in de strijd tegen degradatie. Aanstaande zaterdagavond speelt Be Quick opnieuw thuis. Dan is Achilles 1894 uit Assen de tegenstander.

