'Robotiseer de scheepsbouw, en maak meer kans om opdrachten binnen te halen'

Gedeputeerde Patrick Brouns wil een fabriek in Groningen waar geautomatiseerd werk voor de scheepsbouw gedaan kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om laswerkzaamheden.

'Als je naar een schip kijkt, dan is er een aantal dingen over de hele wereld even duur. Bijvoorbeeld elektra, motoren en de besturingskamer. Wat het verschil maakt, zijn de mensuren', zegt Brouns.

Kostprijs naar beneden

Brouns' doel is om de kostprijs van schepen naar beneden te krijgen. 'Door te kijken of je als werven en toeleveranciers gezamenlijk een soort van automatiseringsfabriek kan bouwen, kan je de kostprijs naar beneden brengen.'

Bang dat de automatisering banen gaat kosten is Brouns niet: 'Het kan er toe leiden dat er hier meer schepen gebouwd worden, en dus levert het dan meer werkgelegenheid op.'

'Werk blijven binnenhalen'

Ook volgens projectmanager Jules Blokhuis van scheepsbouwer Niestern Sander is robotistering essentieel, en levert het arbeidsplaatsen op.

'Het zorgt ervoor dat we onze kostprijs omlaag kunnen brengen. Daardoor kunnen we het werk blijven binnenhalen. En het zorgt er ook voor dat we mensen, die op latere leeftijd nog door moeten gaan, een productieve baan hebben en hun trots uit kunnen halen.'

'Twintig procent gerobotiseerd'

Blokhuis denkt dat zo'n twintig procent van het werk aan een schip gerobotiseerd kan worden. 'Daarmee kunnen we de productiviteit verhogen, en de kostprijs verlagen. Dan maken we als Noord-Nederlandse scheepsbouwers meer kans om opdrachten binnen te halen.'

