Door de mand: Kees Vlietstra sponsort Lycurgus

'Wat niet kan is nog nooit gebeurd.' Deze spreuk is het stokpaardje van Arjan Taaij. Taaij is coach van de volleyballers van Lycurgus. Lycurgus zit in zwaar financieel weer. Er is 150.000 euro tekort.

Volgens manager Reint-Jan Auwema is Lycurgus met een te ambitieuze begroting aan het seizoen begonnen. Er is in voorgaande jaren meer geld uitgegeven dan dat er binnen is gekomen onder het mom van: wat niet kan is nog nooit gebeurd.

Maar goed, is niet tof natuurlijk. De onzekerheid of je als topsporter je salaris wel op tijd of helemaal niet krijgt, is niet bevorderlijk voor je gemoedstoestand. Als topsporter wil je je focussen op volleybal. Die bal op de grond rammen. Binnen de lijnen. Die heerlijke set up geven. Zo'n vieze gemene floater plaatsen. Een snoeihard kill block geven. Tijdens een setwissel in de ballen knijpen van Dynamo coach Redbad Strikwerda. Daar wil je als topsporter mee bezig zijn. Niet of je morgen nog wel pastasaus kan kopen bij de Aldi.

Wat niet kan is nog nooit gebeurd. Inmiddels zijn de spelers 'bedriefspakketten' aan het verkopen om het financiële tekort te dichten. Een 'bedriefspakket' koop je als bedrijf. Met dit pakket kom je met zes collega's of relaties naar de wedstrijd tegen Draisma Dynamo op 30 maart in MartiniPlaza. Met dit pakket krijg je een volledig verzorgde avond (inclusief eten, vermaak en de nodige consumpties).

Verder zijn supporters een crowdfunding gestart, bedrijven en particulieren doneren. Hartverwarmend allemaal.

Dan kwam zaterdag ook nog het goede nieuws dat zoutwinningsbedrijf Nedmag (opslag via net mag!) uit Veendam de nieuwe sponsor wordt. In ruil voor een substantieel bedrag neemt het zoutwinningsbedrijf na afloop van alle trainingen en wedstrijden de bezwete shirts in om het zweetzout via een ingenieus procedé aan de shirts te onttrekken. Schijnt dat zweetzout van topsporters enorm lucratief is op de Japanse markt. Iets met walvissen. Hoe dan ook: Lycurgus is voor dit seizoen even gered.

Aan de andere kant loopt er nog een rechtszaak. Oud-coach Ronald Zoodsma eist 26.400 euro aan achterstallig salaris van de club. Club en coach staan lijnrecht tegenover elkaar. De coach wil zijn geld van een club die geen geld heeft. Helemaal precair is dat de huidige hoofdcoach Taaij in de tijd van Zoodsma de assistent van diezelfde Zoodsma was. En dat Lycurgus in de laatste zitting in de rechtbank aangaf dat de toenmalige hoofdcoach in de bewuste periode ook minder deed. Want dat werk deed Taaij. Als assistent. En dus zou Zoodsma geen geld moeten krijgen. Geld wat er nog steeds niet is.

Maar goed, wat niet kan is nog nooit gebeurd. Denk in oplossingen lange mannen.

Over lange mannen gesproken. Even een zijpaadje: vrijdag stond er een quiz op de site van het DvhN. 'Hou goud is dien Grunnegs?'

Wat betekent 'romtommelderij', 'doddert', 'piethoane'. Dat soort woorden.

Twintig meerkeuze vragen. Eerlijk, heb een paar antwoorden gegokt maar kwam toch nog op 19 uit 20. Struikelde over vraag 12: Wat betekent: 'Laange Jurries'.

U kunt kiezen uit:

Avondjurken

Lange vingers

Bretels

Volleyballers

Ik koos voor lange vingers waar, u raadt het al, volleyballers het juiste antwoord is. Weer wat geleerd.

Terug naar de financiële oplossing voor de Laange Jurries van Lycurgus. 150.000 euro is een bult geld. Die bedriefspakketjes van 500 euro is een lief initiatief maar schiet natuurlijk niet op. Weten de Laange Jurries, dat waar men struikelt de schat begraven ligt? Wat niet kan is nog nooit gebeurd. Daarom stel ik een rendez-vous voor. Taaij-Zoodsma. Zonder rechter, zonder falende bestuurders, zonder snelle managers, zonder hijgerige pers.

Begin volgende week gaat Arjan Taaij met assistent Gerard Smit, captain Wytze Kooistra en hofnar Auke van de Kamp naar café Havenzicht. Ronald Zoodsma zit daar al aan een tafeltje bij het raam. Amsterdammertje voor zich op tafel. Bij binnenkomst van de Laange Jurries wenkt Zoodsma de barkeeper en vraagt om nog vijf biertjes. Ze begroeten elkaar een beetje ongemakkelijk. Twijfel tussen een formele handdruk of die eeuwige volleybal high five.

Assistent Gerard Smit breekt het ijs door zachtjes en joviaal in de ballen van Zoodsma te knijpen. Lachend gaan ze zitten. Binnen een half uur is de kou uit de lucht. Na nog viertien Amsterdammertjes 'koopt' Ronald Zoodsma voor 26.400 euro een 'bedriefspakket' van de Laange Jurries. Ticket voor het leven. Uit een meegebrachte Aldi puut pakt Auke de blauwe pruik van oer supporter Heiko Treichel. Auke drukt de pruik bij zijn coach op het hoofd. Zo blauw als een tientje geven Zoodsma en Taaij elkaar een high five. Gerard Smit houdt zijn handen onder de tafel. Wat niet kan is nog nooit gebeurd.

Schouder aan schouder doet veel om ambitie te steunen. Zaterdag 30 maart. D-day voor Groningen topsportstad. Buigen of barsten, de dood of de gladiolen, alles of niets. Een wedstrijd waar iedereen voor warm is gemaakt in stad en ommeland. De eerste selectie verdient het om in deze onzekere financiële tijden massaal gesteund te worden. En dat gaat ook gebeuren als je de sociale- en reguliere media mag geloven. Niet alleen de Groningse gemeenschap staat schouder aan schouder om die gezamenlijke ambitie te ondersteunen.

Ook de selectie zelf is, volgens de charismatische trainer, sterk naar elkaar toe gegroeid. Ze staan bokje voor elkaar. Nee, zeg maar gerust, ze staan bok voor elkaar. Wat een bokken.

Zaterdagavond 30 maart gaat het dus gebeuren. Mocht u nog geen 'ticket voor de toekomst' hebben bemachtigd dan is de zwarte markt de enige plek waar u voor grof geld (alles voor het goede doel, de eerste selectie) misschien nog een geldig kaartje kunt kopen. En als dat ook niet lukt dan is de live stream uw laatste reddingsboei. Hoe dan ook: u bent van harte welkom. Zaterdagavond 30 maart 20.05 uur, topsporthal Alfa-college, Korfbal Overgangsklasse A, Nic.1 - De Hoeve 1.