Politie rijdt langzaam over A28: 'Aow-leeftijd van 66 jaar moet in beton worden gegoten'

Actie: Politie en ambulances met 66 kilometer per uur over A28

'Het vak van politieman en - vrouw is zwaar door de onregelmatigheid en door alles wat je meemaakt', zegt Albert Springer van de Nederlandse Politiebond. 'Onze jongere collega's van na 1985 moeten tot hun 72e doorwerken. Wij denken dat dat echt niet kan. Vervroegd uittreden is ook geen optie, omdat dat wordt beboet met 52 procent belasting. Die aow-leeftijd van 66 jaar moet echt in beton worden gegoten door het kabinet.'

Bij de politiewagens hebben zich ook enkele ambulances van het UMCG in Groningen aangesloten. Ziekenhuismedewerkers voeren maandag eveneens actie voor een lagere aow-leeftijd.

Vier plaatsen

De politie vertrekt voor de langzaamaanactie vanuit vier plaatsen in Nederland. De Groningers rijden eerst met 66 kilometer per uur over de A28 naar Hoogeveen. Daar worden enkele wagens afgelost door een ander korps, zodat de politiesterkte in onze provincie gegarandeerd blijft.

'We rijden uiteindelijk met dertig tot vijftig auto's Den Haag in', vertelt Albert Springer. 'Onderweg blijven we natuurlijk wel in de gaten houden hoe het gaat op de weg. Als het te gek wordt, maken we even ruimte. Maar acties houden nu eenmaal in dat je er last van hebt.'

