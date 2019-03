Opstarten dienstregeling NS gaat traag na acties

De actiebereidheid was groot. In het hele land reden geen treinen met als doel de aow-leeftijd op 66 jaar te houden. Ron Dijk van de onafhankelijke vakbond VVMC: 'Dit werk is vooral zwaar door de onregelmatigheid. Je werkt continu in een soort jetlag.'

Trage opstart

Na zeven uur maandagochtend startte de NS de dienstregeling weer op. Maar op het Centraal Station in Amsterdam waren rond 7:15 uur vrijwel alle vertrekkende treinen geschrapt. In Groningen vertrok de eerste intercity dus pas om 7:48 uur.

De reizigers leken overigens wel goed op de hoogte van de acties. Op de stations stonden weinig 'verloren zieltjes'.

