Prik! Massale inenting tegen meningokokken van start

Groninger tieners moeten deze week even de tanden op elkaar zetten. De massale inenting tegen meningokokken is maandag van start gegaan.

In totaal krijgen dertigduizend Groningse jongeren een oproep. Maandag wordt gevaccineerd op CSG Selion in de stad Groningen. Daar worden 1400 tieners verwacht.

Juiste tijdstip

Anke Winkel van de GGD: 'We hopen dat iedereen komt op het tijdstip dat hij of zij is opgeroepen. Dan ontstaan er geen lange wachtrijen. Maar als je op dat moment echt niet kunt, mag je ook op een ander tijdstip komen.'

Meningokokken W

De kinderen worden ingeënt tegen meningokokken ACWY. Vooral meningokokken W neemt de afgelopen jaren toe. 'Vorig jaar waren er 113 gevallen', vertelt Winkel. 'In het verleden hadden we drie of vier gevallen per jaar.'

Een infectie met meningokokken type W kan zeer snel en ernstig verlopen en hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. Doordat de eerste ziekteverschijnselen meestal bestaan uit verkoudheid, hangerigheid en een grieperig gevoel, wordt de infectie niet altijd op tijd herkend. Een infectie kan leiden tot blijvende schade of zelfs overlijden. In 2018 zijn 22 mensen overleden aan meningokokken W.

Vooral tieners

Vooral onder jongeren neemt het aantal ziektegevallen toe door hoesten, niezen en zoenen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft daarom besloten deze groep te vaccineren. Hij hoopt daarmee indirect de hele Nederlandse bevolking te beschermen.

