Kijk hier: Welke keuzes maken de Provinciale partijen?

Dat vroegen we ze in onze reeks Groningen Kiest, in aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen op deze woensdag, 20 maart. De video's met de lijsttrekkers van de partijen kan je hieronder bekijken.

Dit zeggen partijen over de belangrijkste thema's

Los van de video's van de partijen, zetten we de afgelopen week ook zeven belangrijke verkiezingsthema's op een rij. Wat vinden Groningers die het Kieskompas hebben ingevuld, en wat zeggen de politieke partijen over de kwesties? Daar zitten soms flinke verschillen in:

- Moeten er meer grote windmolens komen in de provincie?

- Liever snelfietspaden dan autowegen?

- Moet de provincie betalen voor Airport Eelde?

- Mogen er weer woningen gebouwd worden in kleine kernen?

- Moet de provincie doorgaan met de Ringweg Zuid?

- Moeten vervuilende bedrijven uit de provincie worden geweerd?

- Moeten woningeigenaren geld krijgen om van het gas af te kunnen?

Video's: welke keuzes maken de Groningse partijen?

Dan de video's. Wat zijn voor de partijen de écht belangrijke thema's? Die vraag stelden we ze afgelopen week in Groningen Kiest. In deze video's maken de lijsttrekkers van de partijen harde keuzes. Ze hebben vijf munten, er zijn acht thema's. Waar zetten ze op in?

Forum voor Democratie en DENK wilden niet meedoen aan Groningen Kiest. Daarom ontbreekt van die partijen een video.

Nog verder verdiepen?

Wil je je nog verder verdiepen in de partijen en hun standpunten, kijk dan naar onze live verkiezingsdebatten Groningen Kiest. Live op onze website, in de app, op tv en op radio op maandagavond en dinsdagavond 18.30 uur!

Verder kan je het Groningse Kieskompas invullen, met 28 snelle stellingen om je stem te bepalen.

