'Gebruik van henneptoppen kan meer banen in Oost-Groningen opleveren'

'Waarom is het wettelijk verboden om de toppen van hennepplanten industrieel te gebruiken? Het is zonde dat deze toppen niet gebruikt mogen worden. Daardoor gaat een reële mogelijkheid op meer werkgelegenheid in Oost-Groningen verloren.'

Dat stelt de PvdA in de Tweede Kamer in schriftelijke vragen aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat.

Dun Agro en Hempflax

De twee Oost-Groninger bedrijven Dun Agro en Hempflax leveren vezelhennep dat wordt toegepast in bijvoorbeeld de bouw, isolatiemateriaal en auto-interieurs. De ondernemingen voelen zich belemmerd in hun ontwikkeling door de huidige Opiumwet.

Nuttig en duurzaam

De Groningse PvdA-Kamerleden Henk Nijboer en William Moorlag stellen in hun Kamervragen dat henneptoppen gebruitk kunnen worden voor nuttige en duurzame doeleinden. Volgens hen zou het gebruik ervan ook voor meer banen in Oost-Groningen kunnen zorgen.

De PvdA'ers willen ook weten hoe het gebruik van henneptoppen in Duitsland is geregeld en of de regulering van het gebruik van henneptoppen wellicht kan worden versoepeld in de toekomst.

