Gedetineerde moet langer in cel blijven na neersteken medegevangene

Het incident gebeurde in de PI in Ter Apel (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Voor het neersteken van een medegevangene is een 30-jarige gedetineerde van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel veroordeeld tot anderhalf jaar cel.

De man had net een celstraf van 4,5 jaar uitgezeten en stond op punt om vrijgelaten te worden. Deze vrijlating is nu uitgesteld.

Zestien hechtingen

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden negen maanden cel voor poging zware mishandeling. De man stak vorig jaar in augustus een medegevangene met een scherp voorwerp in zijn nek. De officier van justitie achtte niet bewezen dat de 30-jarige gedetineerde de bedoeling had de medegevangene te doden.

Dit zag de rechter maandag anders. De kans op het raken van de halsslagader was groot. Het slachtoffer had kunnen overlijden. Hij belandde in het ziekenhuis. De wond werd met zestien hechtingen gedicht.

Zwaardere straf

De 30-jarige man ontkende de daad. In zijn cel lag een afgebroken sleutel. Uit sporenonderzoek is niet duidelijk geworden of dit het wapen was. De man verklaarde dat hij hooguit een stomp had gegeven. Getuigen, onder wie bewakers, spraken van een steekpartij.

De rechter noemde deze verklaringen betrouwbaar. Hij vond poging tot doodslag bewezen. Dit is een zwaarder delict en daarom legde hij een aanzienlijk langere celstraf op. Daarnaast moet de man het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 1200 euro betalen.

