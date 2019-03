Onderzoek naar 'fietssnelweg' tussen Winschoten en Oude Pekela

Het huidige fietspad is een van de drukste fietstrajecten in onze provincie die niet in de stad Groningen beginnen of eindigen.

Extra breed en comfortabel

De provincie overweegt het Oost-Groninger fietspad nu op te waarderen tot een zogeheten doorfietsroute.

Deze 'fietssnelwegen', voorheen Fietsroute Plus geheten, zijn extra breed, hebben weinig of geen verkeerslichten en worden in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Fietsers hebben er bovendien zo veel mogelijk voorrang op andere weggebruikers.

Vragenlijst

Via een enquête vraagt de provincie deze week fietsers en inwoners van het gebied om hun mening.

De provincie wil onder meer weten hoe vaak mensen de route fietsen, wat hun vertrekpunt en bestemming is, waarom ze wel of niet voor de fiets kiezen en wat ze van het huidige fietspad vinden. De provincie hoopt onder meer op suggesties voor verbeteringen van de bestaande fietsroute.

Tot en met vrijdag staan enquêteurs op het fietspad langs de N972 om fietsers om hun mening te vragen. De vragenlijst is ook online in te vullen.