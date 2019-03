Groninger agenten worden ingezet bij schietpartij Utrecht

Meerdere Groninger politiemensen die onderweg waren naar Den Haag om actie te voeren voor een lagere pensioenleeftijd worden ingezet bij een schietpartij in Utrecht.

Hoofdagent Peter Noeken van de basiseenheid Leek tweet: 'Ik hoor zo waar ik heen moet'.

Meerdere gewonden

Door een schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht zijn meerdere mensen gewond geraakt. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog onbekend. Hulpverleners zijn ter plaatse en de omgeving is afgezet, aldus de politie.

Er zou zijn geschoten in een tram, maar vervoersbedrijf Qbuzz kan dat niet bevestigen.

Er zijn nog geen berichten over aanhoudingen.

