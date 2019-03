Groninger agenten worden ingezet bij schietpartij Utrecht (update)

In Utrecht vond rond 11.45 uur een schietpartij plaats in een tram (Foto: ANP)

Hoofdagent Peter Noeken van de basiseenheid Leek tweet: 'Ik hoor zo waar ik heen moet'. Even later schrijft hij: 'Met verschillende eenheden op zoek naar dader Utrecht'.

Actie afgebroken

Het pensioenprotest dat werd gehouden op het Malieveld in Den Haag, is inmiddels afgebroken. De politie in Utrecht houdt rekening met een 'terroristisch motief'. Premier Rutte spreekt van een 'verontrustende situatie' en gaat overleggen met een crisisteam dat bijeen is geroepen.

Meerdere gewonden

Bij de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht zouden tenminste één dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog onbekend. Hulpverleners zijn ter plaatse en de omgeving is afgezet, aldus de politie.

Er zou zijn geschoten in een tram, maar vervoersbedrijf Qbuzz kan dat niet bevestigen. Een ooggetuige zegt tegen dagblad NRC dat in een tram een man met een groot pistool opstond en om zich heen begon te schieten.

Er zijn nog geen berichten over aanhoudingen.

Ikbenveilig.nl

Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl opengesteld voor mensen die zich ongerust maken over de situatie in Utrecht. Hier kunnen mensen laten weten dat ze oké zijn.

