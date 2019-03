Demonstranten overspoelen Grote Markt in Stad: 'Actie, actie, actie!'

'Actie, actie, actie!', wordt er op de Grote Markt geroepen als FNV-vicevoorzitter Kitty Jong het toegestroomde publiek toespreekt.



Zeker 2000 deelnemers

RTV Noord-verslaggever Steven Radersma schat dat er zo'n 2000 tot 2500 mensen op de been zijn. Ook als een flinke hagelbui op de stad neerdaalt, zijn de mensen niet van hun plek te krijgen.



Ik sta hier omdat de overheid het geld moet teruggeven dat ze toen van ons hebben gejat Actievoerder

'Schandalig'

Het zijn vooral mannen die gehoor hebben gegeven aan de protestactie. Eén van de vrouwen die er staat, vertelt dat ze er uit solidariteit is, ook namens haar man die al 45 jaar in de bouw werkt.

'Ik ben zelf al met pensioen, maar sta hier omdat de overheid het geld moet teruggeven dat ze toen van ons hebben gejat. Ja, dat meen ik echt', zegt ze gepikeerd.

'Dit huidige kabinet moeten ze lekker naar huis sturen', vervolgt ze. 'Laat hen maar eens de handen laten wapperen en het werk doen dan dat al deze mensen hier doen. Die twee jaar en drie maanden bovenop de huidige pensioenleeftijd, ik vind het schandalig.'

'Zwaar werk'

Een 62-jarige man die bij Engie Services in Roden werkt, staat samen met nog een aantal mannen op de Grote Markt. 'Wij zijn met z'n allen al aan het werk sinds we zeventien zijn. Dan is het wel mooi geweest op je 66e. Wij werken in de metaal en dat is zwaar werk. De pensioengerechtigde leeftijd nu weer opschorten kan echt niet.'

Even laten sluiten zij ook aan bij een protestmars door de stad. De mars wordt op de Grote Markt beëindigd met een minuut stilte voor de slachtoffers van het schietincident in Utrecht.

