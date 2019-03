Veel meer hotelovernachtingen in provincie Groningen

Het aantal hotelovernachtingen in de provincie is in 2018 met 33 procent gestegen ten opzichte van 2017. Ging het toen om 803.000 overnachtingen, vorig jaar ging dat om 1.064.000 overnachtingen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groeiende lijn past in de landelijke trend, waar ook het aantal hotelovernachtingen is gegroeid, met ruim 7 procent tot 52 miljoen overnachtingen.

Nachten per gast

Vorig jaar deden 647.000 mensen hotels in onze provincie aan. Deze gasten waren dus voor ruim een miljoen overnachtingen verantwoordelijk, wat neerkomt op gemiddeld 1,7 nachten per gast. Dat is nagenoeg hetzelfde als in 2017.

Verklaring groei

Volgens een woordvoerder van het CBS ligt het in de lijn der verwachting dat het mooie weer van afgelopen zomer ervoor zorgde dat mensen er vaker op uit trokken en dus ook meer in hotels hebben overnacht. Maar of dit ook daadwerkelijk de reden is, is volgens de woordvoerder niet met honderd procent zekerheid te zeggen.

Marketing Groningen is blij met de groei, maar kan ook niet zeggen wat de reden van de in verhouding grotere groei in de provincie is. 'Pas als we dat weten kunnen we ook proberen om deze groei vast te houden,' aldus een woordvoerder.

