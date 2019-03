Verschillende partijen leggen verkiezingscampagne stil vanwege gebeurtenissen Utrecht (update)

'Wij staken al onze campagneactiviteiten tot nader order. Onze gedachten zijn in Utrecht.' Dat tweet GroenLinks in de provincie Groningen.

Bij een aanslag in Utrecht zijn maandag zeker drie doden en negen gewonden gevallen.

Ook D66 in onze provincie staakt de campagneactiviteiten. 'We leven mee met alle slachtoffers en hun familie en vrienden.' De SP tweet: 'Wij zijn ontzettend geschrokken door het nieuws uit Utrecht. Wij stoppen vooralsnog onze campagne.'

PvdA

De PvdA retweet een bericht van Lodewijk Asscher, politiek leider van de partij: 'Ernstige en zorgelijke berichten over de gebeurtenissen in Utrecht. In overleg met de andere politieke partijen schorten we de campagneactiviteiten tot nader orde op. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, familieleden en de hulpdiensten en politiemensen ter plekke.'

Groninger Belang

Ook Groninger Belang leeft mee met de slachtoffers en familie van de vreselijke gebeurtenis in Utrecht. 'Wij volgen de ontwikkelen op de voet en zullen de campagne activiteiten voor vandaag dan ook staken.'

ChristenUnie

De ChristenUnie schrijft: 'Vanwege de gebeurtenissen in Utrecht stoppen we deze dag met onze campagneactiviteiten. We leven mee met de slachtoffers en hun familie.'

Partij voor het Noorden

De Partij voor het Noorden zegt: 'Vanzelfsprekend schort ook de Partij voor het Noorden haar campagne en deelname aan debatten op vanwege de ernstige situatie in Utrecht'.

PVV

Ton van Kesteren van de PVV in Groningen retweet een bericht van Geert Wilders: 'Verschrikkelijk nieuws uit Utrecht. Hulde voor alle hulpdiensten en mijn gedachten gaan naar slachtoffers en hun naasten. Terecht dat campagne onder deze omstandigheden is stilgelegd.'

CDA

Het CDA tweet: 'Vanwege gebeurtenissen in Utrecht zal de campagne tot nader order worden stilgelegd.'

50Plus

Henk Krol van 50Plus zegt: 'Diep bedroefd over wat er gebeurd is in Utrecht. In gedachten zijn we bij de slachtoffers, hun familieleden, vrienden en kennissen. We leven intens met hen mee. We schorten de campagne op. Alle aandacht moet nu uitgaan naar dit drama. Laten we elkaar vasthouden en steunen.'

DENK

Ook DENK heeft de campagne stilgelegd: 'Naar aanleiding van de zeer verontrustende situatie in Utrecht kanaleneiland maken wij ons ernstig zorgen en volgen het nieuws nauwgezet. Laten we de kalmte bewaren, waakzaam blijven en elkaar steunen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie.'

Forum voor Democratie gaat door

Thierry Baudet van het Forum voor Democratie is de enige die de campagne niet staakt. Hij tweet: 'Geschokt door de gebeurtenissen in Utrecht. Juist nu is het essentieel om samen te komen en met elkaar te spreken over de toekomst van ons land. Daarom hebben Theo Hiddema (Tweede Kamerlid Forum voor Democratie, red. ) en ik besloten om onze bijeenkomst in het Kurhaus vanavond wél te laten doorgaan.'

Debat

De Groningse VVD laat weten: 'Uit piëteit hebben wij alle regionale activiteiten stilgelegd en zullen we vandaag niet deelnemen aan het debat.'

RTV Noord zou maandagavond een live-verkiezingsdebat uitzenden op tv. Dit debat is inmiddels afgelast.

Woensdag zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen.

Lees ook:

- Groninger agenten worden ingezet bij schietpartij Utrecht (update)