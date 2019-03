In beeld: 'pensioenmars' trekt door centrum Groningen

Dat er een protestactie gaande was, liet zich ook goed zien op social media. Een overzicht.

1) 'Van wie is het pensioen?'

Dat vroeg FNV-vicevoorzitter Kitty Jong aan het publiek dat zich op de Grote Markt had verzameld om te protesteren tegen een verhoging van de pensioenleeftijd. De reactie laat zich raden.

2) Wethouder ziet flinke opkomst

Als het Groninger stadhuis je werkterrein is, zal een demonstratie op de Grote Markt je onmogelijk ontgaan. En dus constateerde ook wethouder Paul de Rook dat de opkomst van de protestactie behoorlijk was.

3) Ook Stadsbeheer doet mee

FNV-bestuurder Erik Gerritsen zag ook dat Stadsbeheer Groningen tegen een verhoging van de pensioenleeftijd is.



4) Grote Markt stroomt vol

Geert Peeks gaf ook gehoor aan de oproep om te komen protesteren. En hij merkte dat hij daarin niet alleen stond.

5) Demonstranten luisteren naar sprekers

Zag deze Twitteraar, die daardoor vooral tegen de ruggen van andere demonstranten op de Grote Markt aankeek.

6) 'Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen'

Die tekst was duidelijk te lezen op een spandoek dat werd vastgehouden toen de protestmars eenmaal van start ging. Simone Kuijpers had een goed uitzicht op de mars, die vanaf de Grote Markt naar de Guldenstraat trekt.



7) 'Het leven gaat door'

Twitteraarster Tine zag de protestmars ook langskomen in Groningen, terwijl ze thuis updates over het schietincident in Utrecht volgt. En dat 'voelt gek', meldt ze.



8) Over het Hereplein

Marcel Hulshof volgde de protestactie ook op de voet. Hier brengt hij de protestmars in beeld, terwijl de demonstranten over het Hereplein terug het stadscentrum in lopen.



9) '100% eens met FNV'

Nancy Zoutman laat weten dat ze het niet vaak met de FNV eens is, maar vandaag absoluut wel. Als de protestmars de Grote Markt heeft verlaten, is het daar even rustig, in tegenstelling tot de Vismarkt, waar de stoet later overheen loopt.



10) Minuut stilte

De protestmars eindigt op de Grote Markt, waar tijdens een minuut stilte wordt stilgestaan bij het schietincident in Utrecht.



11) Protestmars banjert door Stad

RTV Noord-verslaggever Steven Radersma nam ook een kijkje bij de protestmars. Hij maakte onderstaande beelden.

Lees ook:

- Demonstranten overspoelen Grote Markt in Stad: 'Actie, actie, actie!'