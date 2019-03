Politie Noord-Nederland voert spoedoverleg vanwege schietpartij Utrecht (update)

De politie Noord- Nederland voert op dit moment overleg over mogelijke extra maatregelen naar aanleiding van de schietpartij in Utrecht.

Dat gebeurt door de Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) waarbij alle politiekorpsen in Noord-Nederland betrokken zijn. Dit overlegorgaan wordt ingezet bij de coördinatie van een crisis of andere grootschalige incidenten.

'Binnen een uur na de gebeurtenis in Utrecht was het team bij elkaar', laat politiewoordvoerder Paul Heidanus weten.

Snel handelen

Gedurende het overleg houdt het SGBO de ontwikkelingen in Utrecht nauwlettend in de gaten. Daardoor kan er direct gehandeld worden zodra er meer bekend is over de achtergrond van het incident, zegt Heidanus.

'Afhankelijk daarvan kunnen we snel bepalen waar extra toezicht nodig is. Op dit moment weten we nog niet of het om een terreurdaad gaat. Het kan ook een individuele actie zijn, gericht op een persoon.'

Wanneer de uitkomsten van het overleg duidelijk zijn, is nog niet bekend. 'Dat hangt volledig van de ontwikkelingen in Utrecht af', vertelt Heidanus.

Dreigingsniveau Groningen

Naar aanleiding van de schietpartij heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht verhoogd naar niveau 5. Voor de provincie Groningen is dat niet het geval. Hier geldt nog niveau 4.

Bij de grensovergangen met Duitsland wordt wel extra gecontroleerd, meldt het ARD. Klaas-Jan ter Veen meldt op Twitter dat dit ook in Bad Nieuweschans het geval is.

Zoektocht naar dader

Bij de zoektocht naar de dader in Utrecht zijn ook meerdere Groningse agenten betrokken. Zij waren al op weg naar Den Haag om actie te voeren toen het nieuws over de schietpartij bekend werd. 'Dat was dus toeval', bevestigt Heidanus.

Update: Dit bericht is aangevuld met informatie over extra grenscontroles.



