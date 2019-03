De Koffiecorner #20: Martin Drent en opstootjes: 'Ik had ze allemaal neergeslagen!'

Deze week in De Koffiecorner: RTV Noord-verslaggevers Stefan Bleeker (FC Groningen) en Karel-Jan Buurke (Donar en Lycurgus). Donar heeft alleen nog de landstitel als doel, en Lycurgus moet na de redding door Nedmag doorpakken. FC Groningen gaat serieus voor Europees voetbal.

-Martin Drent: 'Wat ik had gedaan? Ik had ze allemaal neergeslagen!'

-Stefan Bleeker: 'El Hankouri moet gewoon in de basis'

-Karel-Jan Buurke: 'De brede selectie van Donar gaat ze kampioen maken'

-Niiwino Geertsema: 'Dit is het domste wat ik tot nu toe van Zeefuik heb gezien'