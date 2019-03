Verkiezingsdebat RTV Noord afgelast in verband met schietincident in Utrecht (update)

Het debat zou worden gehouden in het Provinciehuis in de stad Groningen. (Foto: ANP/Beeldbewerking RTV Noord)

Het geplande televisiedebat van RTV Noord over de Provinciale Statenverkiezingen gaat maandagavond niet door.

Vanaf het provinciehuis zou maandagavond 18.30 uur een livedebat zijn met de lijsttrekkers van de Provinciale Statenpartijen in Groningen. Vanwege het schietincident in Utrecht liggen de campagnes van politieke partijen echter stil. Ook de afdelingen in Groningen hebben hun campagne gestaakt.

Overleg voortgang campagne

Dinsdagavond staat er opnieuw een live verkiezingsdebat om 18.30 uur gepland op RTV Noord. Vanavond spreekt commissaris van de Koning René Paas met alle lijsttrekkers en wordt besloten of dat doorgaat.

'Dat hangt af van het soort informatie uit Utrecht. Op dit moment is er nog maar weinig nieuws. Zodra we een beter beeld hebben, kunnen we bespreken hoe het de komende twee dagen met de campagne gaat. Dat het debat van vanavond niet doorgaat, bleek al snel onvermijdelijk.'



Wie zich wil verdiepen in de Provinciale Statenverkiezingen, kan vandaag ook in ons PS2019-dossier terecht.

Spoedoverleg over schietincident

Politie Noord-Nederland voert ondertussen spoedoverleg over het schietincident. Al vanaf de ochtend worden er Groninger agenten ingezet na de schietpartij in Utrecht.

Update: Dit bericht is aangevuld met een reactie van commissaris van de Koning René Paas.



Lees ook:

- Doe hier het Kieskompas

- Verkiezingen live op RTV Noord: windmolens en het vliegveld

- Alles over de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart