Arnoud Bentum, het goudhaantje van Be Quick

Arnoud Bentum ontpopt zich dit seizoen als doelpuntenmaker van Be Quick. De spits scoorde tot nu toe elf keer in de hoofdklasse A.

Hoort hij in het rijtje Lanjouw, Van der Leij en Driever? 'Nee, dat niet', zegt hij zelf.

'Echte spits'

Uit de eerste de beste kans is het raak in de thuiswedstrijd tegen koploper RKZVC. Behendig tikt Bentum de bal langs de doelman. Er is bijna een half uur gespeeld. In de minuten daarvoor komt hij amper in balbezit, maar werkt zich wel een slag in de rondte.

'Hij heeft zich ontpopt als echte spits. Hij is ook beter geworden in het zijn van een aanspeelpunt. En daarbij wordt hij dus ook nog eens trefzeker', typeert trainer Steven Wuestenenk zijn 'goudhaantje'.



Het maakt me niet uit, zolang ik maar richting de goal kan Arnoud Bentum

Richting de goal

Bentum laat het elftal beter spelen. Zijn beste wedstrijd tot nu toe was het uitduel tegen Achilles. 'Het maakt me niet uit, zolang ik maar richting de goal kan. Ik denk dat ik dan in m'n kracht kom en op die manier het team het beste kan helpen,' vertelt hij na afloop van de wedstrijd tegen de koploper.

Be Quick wint met 4-1. Bentum maakt de belangrijke gelijkmaker in de eerste helft. Na rust sleurt hij 45 minuten lang, trekt sprintjes, is aanspeelbaar en viert het feest mee bij de drie treffers.

'Nog te wisselvallig'

De afgelopen jaren heeft Be Quick altijd goede spitsen gehad. Topscorer aller tijden Willem Lanjouw, Rob van der Leij en Daan Driever. Allemaal spelers met een neusje voor de goal.

Bentum is bescheiden en ziet zichzelf nog niet in dat rijtje staan. 'Die mannen scoorden aan de lopende band. Ik ben wat dat betreft nog te wisselvallig. Daarnaast zijn ze alle drie ook nog eens 'kind van de club'. Dat is bij mij niet het geval. Ik doe gewoon m'n best en zie wel hoe het loopt.'

Toekomst

Hij belooft dat te doen bij Be Quick. 'Voor nu ben ik speler van Be Quick en ik denk dat ik dat nog wel eventjes blijf.'

Trainer Wuestenenk hoopt ook dat hij de komende seizoenen Bentum nog kan opstellen. 'Wij zeggen tegen dat soort jongens dat ze ervoor moeten zorgen dat ze voor langere tijd op dit niveau presteren. Er zijn voldoende spelers die op een hoger niveau op de bank komen te zitten. Hier kun je wel voetballen en ontwikkelen.'

Lees ook:

- Be Quick komt snelle tegenvaller te boven