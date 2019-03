De Koffiecorner #21: Lois Abbingh terug in Grunnen: 'We trainen in Ten Boer!'

In deze extra Koffiecorner een speciale gast: Tophandbalster Lois Abbingh, die vrijdag met het Nederlands damesteam in MartiniPlaza speelt. Ze praat over haar leven in Rostov aan de Don, hoe lang haar carrière nog duurt en wat ze daarna gaat doen. Verslaggever Henk Elderman praat ook mee.

-Lois Abbingh: 'Rostov is absoluut geen mooie stad, maar ik moet oppassen met die uitspraken haha'

-Henk Elderman: 'Zou jij bijvoorbeeld ooit Jack van Gelder om de hals vliegen?'

-Martin Drent: 'Misschien moeten Niiwino en ik een keer naar Rostov'

-Lois Abbingh: 'Het wordt moeilijk om terug te keren als speelster naar Nederland'

-Niiwino Geertsema: 'Heb je wel door dat je bij een bijzondere generatie hoort?!'