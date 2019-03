Fietsende Stadjers halen opgelucht adem: China verstrekt visum

Elfduizend kilometer legden ze al fietsend af. Maar omdat hun fietstocht door Turkije en Iran leidde, dreigden Martijn de Jong Posthumus en Mariëlle van der Sluis China niet in te mogen. Na dagenlang nagelbijten was er maandag verlossend nieuws.

'Alle moeite is niet voor niets geweest en daar zijn we heel blij mee!', laat het tweetal enthousiast weten, nadat China hen de benodigde papieren verstrekte.

Moeizaam

Omdat het stel door landen fietste die politiek gezien een moeizame relatie hebben met China, dreigde de fietstocht in het zicht van de finish te stranden. Maar Martijn en Mariëlle wisten de Chinese autoriteiten ervan te overtuigen dat ze goede bedoelingen hebben.

Want hun fietstocht is gekoppeld aan een goed doel. In april vorig jaar startte de fietstocht, die al door 22 landen leidde, van Groningen naar Tianjin. De Stadjers willen laten zien hoe belangrijk het is om te kunnen fietsen en zamelen ondertussen kinderfietsjes in voor Groningse gezinnen die krap bij kas zitten. Het doel is 500 fietsjes; de teller staat nu op 396.

Een jongetje doneert zijn oude fiets, RTV Noord-presentator Derk Bosscher helpt 'm een handje (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)



Xi'an

Op dit moment zitten Martijn en Mariëlle in Laos, waar het op hun huidige locatie nog zevenhonderd kilometer fietsen is naar de Chinese grens. Vanuit daar reizen de Stadjers via Tibet naar Xi'an, net als Tianjin een partnerstad van Groningen.

'Als ambassadeurs van fietsstad Groningen leveren we daar een brief van burgemeester Den Oudsten af. Daarna zetten we koers naar het Oosten van China om onze tocht naar Tianjin te voltooien. Daar hopen we eind mei aan te komen', vertelt Mariëlle.

Als ze de eindbestemming van hun reis bereiken, wacht het tweetal waarschijnlijk een mooi onthaal. Martijn: 'We zijn uitgenodigd om het Groningen Representative Office in Tianjin te bezoeken, dat door Den Oudsten geopend is. Ons is verteld dat de Chinezen een feestje organiseren als we de stad hebben bereikt.'

Visum-verlenging

Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat de Groningers Tianjin uiteindelijk zullen bereiken. Het verstrekte visum dat Martijn en Mariëlle hebben gekregen is dertig dagen geldig, maar dat is lang niet genoeg om Tianjin fietsend te kunnen bereiken.

We hebben begrepen dat de visumverlenging net als bij de visumaanvraag één grote loterij is Martijn en Mariëlle - Fietsen van Groningen naar China

'Onderweg hopen wij het visum te verlengen en dat kan in China maar één keer', weten ze. 'We hebben begrepen dat de visumverlenging net als bij de visumaanvraag één grote loterij is. Het blijft dus nog even spannend of dit allemaal gaat lukken.'

