Kazerne geeft nog meer geheimen prijs: 'Dan maak je wel een klein sprongetje'

Op het Vennenplein in Delfzijl is vorige week ook het laatste deel van de grote kazerne uit de tijd van Napoleon uitgegraven. Vooral de vondst van een derde kelder maakt indruk op archeoloog Andre Pleszynski.

'Hij ziet er echt fantastisch uit, nog beter intact dan de eerste twee. Dan maak je wel een klein sprongetje.'

Twee bouwperiodes

Begin december 2018 werden de eerste twee kelders gevonden bij het verwijderen van de fundering op het voormalig Lommerts-terrein.

In de derde kelder zijn volgens Pleszynski duidelijk twee bouwperiodes te zien: 'De periode in de napoleontische tijd dat er een muur in is gemaakt om er een waterkelder van te maken.'

'Daarvóór was het een normale kelder en daar zien we nu nog de restanten van. Dat is best wel bijzonder.'

De toegang tot de kelder (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)



Vondst zilveren munt en broche

Bij het resterende deel van de opgravingen werden naast de kelder ook andere vondsten uit de Franse tijd gedaan.

Het gaat onder meer om een zilveren munt, een manchetknoop en een broche.

De gevonden broche (Foto: Gemeente Delfzijl)



Speciaal zand ingespoten

Zodra het gehele gebied is onderzocht en waardevolle archeologische vondsten zijn gedocumenteerd, wordt ook het laatste deel van de grote kazerne geconserveerd. Dat gebeurt met een speciaal soort zand, legt wethouder IJzebrand Rijzebol uit.

'Er wordt 'flugsand' ingespoten om al het materiaal op een goede manier te conserveren. Daardoor blijven muren bijvoorbeeld goed staan. Daarna gaat er weer een laag grond over de kazerne heen.'

Zichtbaar maken

De gemeente denkt nog na over een manier om de vondst na de nieuwe inrichting van het Vennenplein zichtbaar te maken.

'De kazerne helemaal open laten, is geen optie. Daarmee maak je hem alleen maar kapot. Bodemarchief moet in de grond blijven. We willen alle vondsten in elk geval zo dicht mogelijk bij deze plek laten zien. Dan wordt het pas interessant', zegt Rijzebol.

