Brandweerwagen en auto botsen, gaspaaltje geraakt

Op de kruising van de A.J. Romijnweg en H.M. Brouwerstraat in Winschoten zijn een brandweerwagen en een personenauto gebotst en in de berm tot stilstand gekomen.

Volgens de politie is één iemand nagekeken in een ambulance. Het is onduidelijk in hoeverre deze persoon verwondingen heeft.

In aanbouw

Het brandweervoertuig is niet in gebruik door de brandweer in Winschoten, maar is in aanbouw bij Ziegler Brandweertechniek, dat in Winschoten gevestigd is.

Het gaat om een unimog-voertuig, dat bijvoorbeeld ingezet kan worden bij bosbranden.

Gasleiding

Bij de botsing is een 'gaspaaltje' geraakt en daarom is Enexis ingeschakeld om te kijken of er sprake is van een gaslek.

Veiligheidsregio Groningen benadrukt dat er nu geen gas wordt gemeten.